Bianchi bicicletta ufficiale del Giro d’Italia | accordo triennale | sponsor e fornitore

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Non c’è ancora una dataper la disputa deld’Italia 2020 (si parla del 3-25 ottobre, subito dopo il Tour de France e il Mondiale) ma intanto gli organizzatori di RCS Sports proseguono ininterrottamente il loro lavoro in questo periodo di emergenza e hanno stretto unconche sarà ladella Corsa Rosa. Si tratta di una partnershipche include anche UAE Tour,di Lombardia, Strade Bianche.non sarà soltantoma fornità le biciclette in dotazione al servizio di assistenza tecnica operato da Shimano. Nato nel 1885, il marchioè associato ai più grandi nomi della storia del ciclismo come Fausto Coppi e Marco Pantani e oggi, alla formazione del numero uno del ranking UCI, Primoz Roglic. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ...