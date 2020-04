Un commosso ricordo di Piero Visani | appassionato studioso del “dio della guerra”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 aprile 2020) Caro, qualche giorno fa ho scoperto il poema “La solitudine dello storico militare” di Margharet Atwood e quei versi mi avevano fatto pensare proprio a te, anzi, sembravano scritti per te: «Il mio lavoro ha a che fare con il coraggio e le atrocità. / Ne ho scritto nel modo più accurato. / E, a prescindere da ciò che dice la propaganda, non ci sono mostri, / o spoglie che, infine, non possono essere sepolte». Ci eravamo sentiti l’ultima volta il 24 marzo, poi è arrivata la notizia: sei andato oltre! Una profonda tristezza mi stringe il cuore: questo tempo maledetto che viviamo non ci permette neanche di onorarti degnamente, ma lo faremo. Allora ho ripensato a come ci siamo conosciuti, attraverso le pagine del Secolo grazie alla collaborazione a una rubrica di questioni strategiche (Strategika appunto) che Flavia Perina, ...