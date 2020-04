Tormento e Big Fish | è tempo di reunion | rinascono i Sottotono e ne parleranno stasera a

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 14 aprile 2020) Tra tante notizie grame, questo 2020 offre una buona notizia agli amanti del rap tricolore.e Big, mc e producer veterani della scena italiana, torneranno assieme per una versione 2.0 dei. I due hanno rappresentato un pezzo di storia della musica urban tricolore. Un po’ come gli Articolo 31 di JAx, ma con un apprezzamento trasversale maggiore dato che i due non si sono mai troppo commercializzati (nonostante una presenza a Sanremo, quando sul palco dell’Ariston i rapper non ci salivano proprio).a E poi c’è Cattelan (Cattelan – o i suoi autori, chissà – è sempre molto attento a quello che accade nel mondo del rap / della trap in italia) e sicuramente se ne saprà di più L’appuntamento è quindidopo le 21.15 L'articoloe Big, èdi ...