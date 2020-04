Pokémon Versione Rosa scoperta da un dataminer | doveva essere lanciata insieme alla

Leggi su eurogamer

(Di martedì 14 aprile 2020) Unha recentemente condiviso unamolto particolare e legata nientemeno che a PokémonGi, la famosa terza iterazione della prima generazione Pokémon.A quanto pare, come riportato sul forum Resetera, scavando nel codice sorgente di PokémonGi, sono state scoperte delle tracce che fanno riferimento anche ad un'altra, una fantomatica.Ovviamente, come ben sappiamo, la prima generazione è composta solo dalle versioni Rosso, Blu e Giallo, con Verde esclusiva giapponese (ma è sostanzialmente la loro alternativa a Rosso). In teoria, questo significa cheGi, sarebbe dovuta uscire anche quest'altra alternativa, rispettando così la dualità, ma qualcosa dev'cambiato in fase di sviluppo.Leggi altro...