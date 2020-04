Petrolio in ascesa dopo taglio produzione Opec Plus

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Il prezzo delcontinua a salire sui mercati internazionali, festeggiando ildell’offerta operato dall’alla vigilia di Pasqua: 9,7 milioni di barili, cui si aggiungono 100 mila del Messico, che aveva puntato i piedi sulpro quota, e la riduzione di 250 mila approntata dagli USA per il Paese sudamericano. Un accordo difficilissimo che però sembra aver soddisfatto il mercato, che reagisce positivamente. Il Future sul Light crude in consegna a giugno segna un prezzo di 29,64 dollari al barile (+1,16%), mentre il Brent in pari scadenza sale dello 0,50% a 31,9 dollari/barile.

rennydee : ???? Sprint al rialzo di #WallStreet con la news del ritiro di #Sanders dalle primarie dei #democratici #USA. Scorte… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio ascesa

Teleborsa

(Teleborsa) - Il prezzo del petrolio continua a salire sui mercati internazionali, festeggiando il taglio dell'offerta operato dall'Opec Plus alla vigilia di Pasqua: 9,7 milioni di barili, cui si ...In Russia i numeri sono in salita e, secondo gli esperti, il picco non è stato ancora raggiunto ... L’epidemia potrebbe peggiorare la situazione rivelandosi una batosta per l’economia russa: ha già ...