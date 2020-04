Kikò Nalli, quarantena senza Ambra Lombardo: “Non ci voglio pensare” (Di martedì 14 aprile 2020) Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo: “Cosa faremo dopo la quarantena? Non ci voglio pensare” C’è chi sta trascorrendo questa lunga quarantena con la propria famiglia, chi con il partner, e chi da soli. Kikò Nalli in questo momento si trova a Roma, a 300 metri di distanza dalla casa dell’ex moglie Tina Cipollari. “Sono ligio alle regole” ha ammesso in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, “ed esco solo per fare la spesa e andare da loro”. Ciò che gli manca di più è certamente la normalità, il lavoro, ma soprattutto Ambra Lombardo e le sue fughe a Milano dove potevano ritagliarsi un momento tutto loro. Ma cosa faranno quando l’emergenza coronavirus sarà terminata? “Non ci voglio pensare. Aspetto che questo periodo brutto finisca così poi riprenderemo in ... Leggi su lanostratv Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus : “Mi manca”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? L’ex di Tina Cipollari sbotta : “Non mi interessa…”

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? Il retroscena (Di martedì 14 aprile 2020) Kikòlontano da: “Cosa faremo dopo la? Non cipensare” C’è chi sta trascorrendo questa lungacon la propria famiglia, chi con il partner, e chi da soli. Kikòin questo momento si trova a Roma, a 300 metri di distanza dalla casa dell’ex moglie Tina Cipollari. “Sono ligio alle regole” ha ammesso in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, “ed esco solo per fare la spesa e andare da loro”. Ciò che gli manca di più è certamente la normalità, il lavoro, ma soprattuttoe le sue fughe a Milano dove potevano ritagliarsi un momento tutto loro. Ma cosa faranno quando l’emergenza coronavirus sarà terminata? “Non cipensare. Aspetto che questo periodo brutto finisca così poi riprenderemo in ...

infoitcultura : Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus: “Mi manca” - zazoomblog : Kikò Nalli lontano da Ambra Lombardo per il coronavirus: “Mi manca” - #Nalli #lontano #Ambra #Lombardo - infoitcultura : Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? - infoitcultura : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? L’ex di Tina Cipollari sbotta: “Non mi interessa…” - infoitcultura : Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati?/ Lui: 'non mi interessa il gossip' -

Ultime Notizie dalla rete : Kikò Nalli