Il virus del Covid-19 è diventato più contagioso in Europa e in America che in Cina: lo studio (Di martedì 14 aprile 2020) Covid-19: il virus è più contagioso in Europa che in Cina Il Coronavirus, partito dalla Cina, nei mesi è mutato e diventato più contagioso e infettante una volta arrivato in Europa e nord America. È quanto rilevano gli scienziati dell’Institute of Human Virology (IHV) dell’Università del Maryland, guidati da Robert C. Gallo e Davide Zella insieme a Massimo Ciccozzi e Silvia Angeletti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione con Area Science Park di Trieste, guidati da Rudy Ippodrino e Bruna Marini. Come riporta l’Agi, il team ha individuato una nuova mutazione del virus SARS-Cov-2 nell’enzima polimerasi, relativa a ceppi virali presenti in pazienti europei e del nord America. In particolare, lo studio ha rilevato come la mutazione sia molto frequente nei ceppi analizzati in Europa e nord ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. L’AIFA autorizza la sperimentazione dell’eparina

Il virus circola molto rapidamente e crea malati ... E' un argomento molto sensibile in Italia, quindi è chiaro che la decisione va ponderata. La gente stando a casa passerebbe anche del tempo con il ...Il suo compito è cruciale nella lotta al contagio: fornire pareri e indicazioni sulle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del virus. In pratica, le raccomandazioni sanitarie ...