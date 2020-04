Hunting Simualtor 2 si mostra in un nuovo Gameplay

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 14 aprile 2020) NACON e Neopica sono felici di condividere unvideo diSimulator 2,capitolo della saga che sarà disponibile dal 25 giugno 2020 per PS4, Xbox One e PC. Nel video sarà possibile scoprire tutti le ambientazioni disponibili! I cacciatori potranno esplorare 6 aree open-world incluse: le selvagge pianure del Colorado, il deserto Texano e le maestose foreste Europee.La fauna di ogni regione è stata fedelmente riprodotta inSimulator 2, con temibili predatori e uccelli acquatici tra le oltre 33 specie animali che si potranno incontrare, studiare e cacciare per raggiungere gli obiettivi di gioco. I cacciatori esperti ameranno le diversità delle varie specie inSimulator 2, ognuna avrà diversi individui che la rappresentano: maschi, ...