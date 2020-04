Emergenza Coronavirus in Campania, stop a consegne a domicilio: ricorso al Tar (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il governatore Vincenzo De Luca non arretra sulle consegne a domicilio per ristoranti e pizzerie. Scatta il ricorso al Tar. Uno degli argomenti più caldi della crisi economica in Campania dovuta all’Emergenza Coronavirus, è certamente quello delle consegne a domicilio (il cosiddetto delivery) di ristoranti e pizzerie. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva proibito le consegne a domicilio fino al 13 aprile (a differenza di quanto accade nel resto d’Italia), resta irremovibile sulla sua posizione, nonostante la recente battaglia portata avanti anche da numerosi titolari di ristoranti e pizzerie di Napoli attraverso l’hashtag #iovoglioriaprire. Un appello firmato da centinaia di operatori del settore sotto la sigla Fipe Confcommercio (con Massimo Di Porzio primo a chiamare a raccolta gli altri), che ... Leggi su 2anews Coronavirus - Rappuoli : “Vaccino per un”emergenza senza confini'”

“Il paradiso delle signore” : la serie tv targata Rai chiude anticipatamente a causa dell’emergenza Coronavirus

Perché dopo l’emergenza coronavirus non saremo persone migliori lo spiega Francesco Guccini (Di martedì 14 aprile 2020)in: il governatore Vincenzo De Luca non arretra sulleper ristoranti e pizzerie. Scatta ilal Tar. Uno degli argomenti più caldi della crisi economica indovuta all’, è certamente quello delle(il cosiddetto delivery) di ristoranti e pizzerie. Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, che aveva proibito lefino al 13 aprile (a differenza di quanto accade nel resto d’Italia), resta irremovibile sulla sua posizione, nonostante la recente battaglia portata avanti anche da numerosi titolari di ristoranti e pizzerie di Napoli attraverso l’hashtag #iovoglioriaprire. Un appello firmato da centinaia di operatori del settore sotto la sigla Fipe Confcommercio (con Massimo Di Porzio primo a chiamare a raccolta gli altri), che ...

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre ? La correlazione tra la diffusione del Coronavirus e le pm10 in Pianura… - espressonline : Arrestato il giornalista Khaled Draren. ll regime algerino approfitta dell'emergenza coronavirus per imbavagliare l… - carlosibilia : Per l'emergenza coronavirus sono arrivate all' INPS 4 milioni e mezzo di domande che coinvolgono 8,8 milioni di per… - CislSicilia : #coronavirus @Cuccello: 'Si deve uscire da emergenza sanitaria ed economica. Bisogna sbloccare 49 opere primarie. B… - effe_news : EMERGENZA CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO MISURE MERCATI -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, a Milano il Comune distribuisce guanti e mascherine ai rider

Quest’oggi, il Comune di Milano ha iniziato la consegna gratuita dei primi mille kit sicurezza - composti da 5 mascherine e 5 paia di guanti - ai rider che ogni giorno sono impegnati nelle consegne ne ...

Parte la stagione delle trimestrali Usa: cosa guardare

La chiusura di ieri della piazza statunitense, dove la Pasquetta non esiste, è stata caratterizzata da perdite anche pesanti. Il primo vincitore nell’emergenza coronavirus Infatti l’S&P500 ha lasciato ...

Quest’oggi, il Comune di Milano ha iniziato la consegna gratuita dei primi mille kit sicurezza - composti da 5 mascherine e 5 paia di guanti - ai rider che ogni giorno sono impegnati nelle consegne ne ...La chiusura di ieri della piazza statunitense, dove la Pasquetta non esiste, è stata caratterizzata da perdite anche pesanti. Il primo vincitore nell’emergenza coronavirus Infatti l’S&P500 ha lasciato ...