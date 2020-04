Editoria, librai di Napoli verso lo scontro con la Regione per le riaperture (Di martedì 14 aprile 2020) I librai di Napoli vogliono riaprire i battenti nonostante lo stop imposto dalla Regione Campania. “Abbiamo inviato una Pec alla Regione in cui spieghiamo che siamo favorevoli all’apertura e suggeriamo anche di prendere ad esempio la Regione Lazio che ha disposto l’apertura delle librerie e cartolerie per il giorno 20 aprile in modo tale da poter consentire la sanificazione dei locali”, spiega Gianfranco Lieto, presidente di Ali Associazione librai Italiani di Napoli aderente a Confcommercio. “Pensiamo che, laddove si ritenga che per approvvigionarsi di articoli di cartoleria e di libri si possa sopperire tramite edicole, supermercati ed altri negozi, si creano di fatto i presupposti per una concorrenza sleale”, sottolineano i librai, contrari all’ordinanza della Regione Campania che ha imposto lo stop all’apertura delle librerie, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 aprile 2020) Idivogliono riaprire i battenti nonostante lo stop imposto dallaCampania. “Abbiamo inviato una Pec allain cui spieghiamo che siamo favorevoli all’apertura e suggeriamo anche di prendere ad esempio laLazio che ha disposto l’apertura delle librerie e cartolerie per il giorno 20 aprile in modo tale da poter consentire la sanificazione dei locali”, spiega Gianfranco Lieto, presidente di Ali AssociazioneItaliani diaderente a Confcommercio. “Pensiamo che, laddove si ritenga che per approvvigionarsi di articoli di cartoleria e di libri si possa sopperire tramite edicole, supermercati ed altri negozi, si creano di fatto i presupposti per una concorrenza sleale”, sottolineano i, contrari all’ordinanza dellaCampania che ha imposto lo stop all’apertura delle librerie, ...

Librerie aperte? Fatti di carta dice no: "Siamo librai, non simboli”

Fatti di carta, insieme a 150 librai, indipendenti e di catena, d’Italia fa parte del gruppo di lavoro “LED – Librai Editori Distribuzione in rete”, lanciato da una casa editrice molto presente nella ...

