"Decido io"... "Non sei il re". Scontro Trump/Cuomo, per il presidente è "l'Ammutinamento del Bounty" (Di martedì 14 aprile 2020) Una zuffa continua con due protagonisti assoluti: uno è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che deposta l’ascia di guerra sul superesperto di malattie infettive Anthony Fauci si concentra sull’altro avversario del momento. Si tratta del governatore di New York, Andrew Cuomo, popolarissimo in questa fase nella sua battaglia contro il coronavirus che sta falcidiando soprattutto lo Stato che governa.Trump oggi ha rivendicato di avere “l’autorità suprema” per riaprire l’economia degli Stati Uniti. A giorni l’annuncio, perché “siamo vicini a completare ilpiano per riaprire il Paese”. Il governatore Cuomo contesta sulla Nbc le parole di Trump. “Non abbiamo un re, abbiamo un presidente... Rinunciammo ad avere un re, George Washington fu presidente, non re Washington, quindi il presidente non ... Leggi su huffingtonpost Barcellona - parla Rakitic : “Non sono un sacco di patate - decido io il mio futuro”

