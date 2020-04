Coronavirus | la quarantena per i positivi raddoppia fino a 28 giorni Ecco perché

Agenzia_Ansa : I 156 #migranti soccorsi dalla Alan Kurdi non sbarcheranno in un porto italiano ma saranno trasferiti su una nave p… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, violano la quarantena in India: 10 turisti costretti a scrivere 500 volte 'mi dispiace' #Coronavirus… - nicola_pinna : Chi l’ha detto che siamo barricati in casa? Io e @FilippoFemia abbiamo fatto un viaggio pazzesco. Da domani partite… - demian_yexil : RT @RennaNietta: Comincio a credere che la quarantena dovuta al #COVID19 stia dando alla testa a molti giornalai.. - Lemiman23 : RT @FabRavezzani: Caso tipico di amica milanese. Padre muore di Coronavirus. Contagiati anche lei, sorella, madre e badante. Tamponi fatti:… -

Coronavirus quarantena Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus quarantena