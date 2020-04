Colosimo: mascherine, Zingaretti ascolti invito Boccia (Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Sottopongo al presidente Zingaretti l’invito del ministro agli Affari Regionali, Boccia, che invita le Regioni che non hanno ricevuto i materiali sanitari a fare regolare denuncia. Forse anche lui fa strumentalizzazione politica?”. È quanto scrive su Twitter il consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Chiara Colosimo. L'articolo Colosimo: mascherine, Zingaretti ascolti invito Boccia proviene da RomaDailyNews. Leggi su romadailynews Colosimo : su anticipi per mascherine Regione Lazio deve chiarire

Ultime Notizie dalla rete : Colosimo mascherine Colosimo: mascherine, Zingaretti ascolti invito Boccia RomaDailyNews Baldassarre (Lega): “Per le mascherine la Regione Lazio si riaffida alla stessa società”

Il ruolo di attore in telefilm a puntate, come sembra la vicenda di queste mascherine, lo lasci a Montalbano e si concentri sulla politica del proprio territorio.” – Così in una nota Simona ...

Coronavirus, Nicola Zingaretti e il papocchio delle mascherine nella Regione Lazio

Chiusura per Chiara Colosimo, Fratelli d’Italia: «La Regione stipula un nuovo contratto con ... A pagarne le conseguenze è il personale medico che dovrà attendere almeno un’altra settimana per ...

