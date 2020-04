Brumotti | nuova aggressione a caccia di pusher | “Mi hanno bersagliato” VIDEO

(Di martedì 14 aprile 2020) Vittoriodi nuovo aggredito dagli spacciatori di. Ne parla lui stesso in una clip sul profilo Instagram di ‘Striscia la Notizia’- L’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Vittorio, ha subito unanell’ambito di uno dei suoi tanti reportage riguardo le piazze di spaccio in Italia. LEGGI ANCHE –>aggredito dagli … L'articolodi“Mibersagliato”è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

L’inviato di ‘Striscia la Notizia’, Vittorio Brumotti, ha subito una nuova aggressione nell’ambito di uno dei suoi tanti reportage riguardo le piazze di spaccio in Italia. Il 39enne campione di trial ...Vittorio Brumotti è stato aggredito per l’ennesima volta durante le riprese di un servizio di Striscia la notizia. Andrà in onda questa sera 14 aprile ma sappiamo già di cosa si tratta stando a un ...