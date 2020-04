Sono 1 850 527 le persone contagiate dal coronavirus nel mondo Il ‘top’ negli Usa

Leggi su italiasera

(Di lunedì 13 aprile 2020) Una ‘classifica’ noir che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Ma la situazione a livello planetario, è quella che è, e dunque la ‘Johns Hopkins University si è resa la briga – anche per ‘vocazione scientifica – di riassumere i terrificanti numeri relativi ai contagi dinelche, ad oggi, hanno raggiunto la ragguardevole cifra di ben 1.850.527. In Ue la Spagna peggio di tutti. Iran ancora nei guai Ebbene, con 557.571 contagi,proprio gli Stati Uniti a guidare questo lugubre bilancio. Segue, in Europa, la Spagna (166.831), quindi l’Italia (156.363), poi la Francia (133.670), seguita dalla Germania (127.854), e dalla Gran Bretagna (85.208) e, sempre in Ue, il Belgio (29.647). Oltre Ue, abbiamo quindi l’Iran (71.686), la Turchia (56.956) Dal canto suo in Cina (laddove tutto è ...