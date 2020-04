Roma, oltre 30 casi di Coronavirus a Villa Fulvia: decine di anziani a rischio, gli ultimi arrivi a inizio aprile. La casa di cura può essere un nuovo focolaio (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, il caso del centro di riabilitazione Villa Fulvia di Roma Villa Fulvia è un centro di riabilitazione di Roma dove sono stati registrati casi positivi al Coronavirus sia tra gli ospiti che tra i dipendenti. La struttura potrebbe diventare un nuovo focolaio di contagio, come già avvenuto in altre Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), dove i pazienti hanno contratto il virus dagli operatori sanitari o dagli stessi ospiti. E dove molte persone positive o sintomatiche non sono state curate. L’inchiesta sul Pio Albergo di Trivulzio, in cui ci sono state 100 morti sospette tra marzo e aprile e dove agli operatori sanitari veniva negato l’utilizzo di dispositivi di protezione, ha mostrato che i centri per anziani stanno diventando i nuovi cluster di contagio a fronte di una curva che sembra scendere verso il basso. Chi vive in quarantena è ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Oltre 200 multati a Roma per mancato rispetto delle norme

La Roma 'imita' il Napoli : cassa integrazione per oltre 250 dipendenti

Turbativa d’asta nella gara Consip per acquistare oltre 24 milioni di mascherine chirurgiche. La Finanza arresta a Roma un imprenditore (Di lunedì 13 aprile 2020), il caso del centro di riabilitazionediè un centro di riabilitazione didove sono stati registratipositivi alsia tra gli ospiti che tra i dipendenti. La struttura potrebbe diventare un nuovo focolaio di contagio, come già avvenuto in altre Rsa (Residenze Sanitarie Assistenziali), dove i pazienti hanno contratto il virus dagli operatori sanitari o dagli stessi ospiti. E dove molte persone positive o sintomatiche non sono state curate. L’inchiesta sul Pio Albergo di Trivulzio, in cui ci sono state 100 morti sospette tra marzo e aprile e dove agli operatori sanitari veniva negato l’utilizzo di dispositivi di protezione, ha mostrato che i centri perstanno diventando i nuovi cluster di contagio a fronte di una curva che sembra scendere verso il basso. Chi vive in quarantena è ...

virginiaraggi : A Roma questa settimana sanificati oltre 2mila chilometri di strade. Grazie a Servizio Giardini pulizie straordinar… - virginiaraggi : Via libera a oltre 3000 Buoni Spesa su app per cellulare. Continua distribuzione ticket cartacei. Roma è vicina all… - virginiaraggi : #coronavirus. A Roma, per le festività di Pasqua, abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale. Da ieri matt… - FoxyBiondi : RT @virginiaraggi: A Roma questa settimana sanificati oltre 2mila chilometri di strade. Grazie a Servizio Giardini pulizie straordinarie su… - Salvato18984268 : RT @virginiaraggi: A Roma questa settimana sanificati oltre 2mila chilometri di strade. Grazie a Servizio Giardini pulizie straordinarie su… -