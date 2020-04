Enrico Mentana replica a P. Chigi: "Comunicato scomposto, non censuro nessuno" (Di lunedì 13 aprile 2020) “Noi non censuriamo. Qui la libertà è assoluta, ma non c’è la libertà di qualcuno di dire: ora va in onda quello che voglio io. La libertà è una cosa seria”. Il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, viene tirato in ballo da un Comunicato di Palazzo Chigi dopo le polemiche sulla conferenza stampa in cui Giuseppe Conte in diretta tv ha attaccato Giorgia Meloni e Matteo Salvini: direttori di tg “sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes” recita il Comunicato dell’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio.“Noi preserviamo la nostra libertà nel rispetto di chi segue ... Leggi su huffingtonpost Enrico Mentana risponde alla nota di Palazzo Chigi e agli "odiatori" in due tempi al Tg La7 (VIDEO)

Enrico Mentana vs Giuseppe Conte/ Video “Non può far ciò che vuole - non è democrazia”

Enrico Mentana risponde al comunicato di Palazzo Chigi sulla conferenza stampa : “A tutto c’è un limite” | VIDEO (Di lunedì 13 aprile 2020) “Noi non censuriamo. Qui la libertà è assoluta, ma non c’è la libertà di qualcuno di dire: ora va in onda quello che voglio io. La libertà è una cosa seria”. Il direttore del Tg La7,, viene tirato in ballo da undi Palazzodopo le polemiche sulla conferenza stampa in cui Giuseppe Conte in diretta tv ha attaccato Giorgia Meloni e Matteo Salvini: direttori di tg “sono anche liberi di sostenere la singolare opinione secondo cui il presidente del Consiglio non dovrebbe smentire fake news e calunnie nel corso di una conferenza stampa rivolta al Paese, né dovrebbe parlare di un tema rilevante e di interesse generale come il Mes” recita ildell’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio.“Noi preserviamo la nostra libertà nel rispetto di chi segue ...

La7tv : #tgla7 La replica di Enrico #Mentana al comunicato di Palazzo Chigi e agli altri. - TgLa7 : La replica di Enrico #Mentana alla nota di @PalazzoChigi - TizianaFerrario : Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu rit… - ElisabettaV_ : RT @AUniversale: Il Presidente del Consiglio non può usare una conferenza stampa per difendersi dalle accuse di 'alto tradimento', dice Enr… - _fiorucci : RT @Carlo_bis: Se #Mentana si è sentito costretto a fare queste dichiarazioni significa che la democrazia in Italia (E la stampa libera che… -