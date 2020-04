Covid-19 | in Veneto lockdown soft Zaia | «Sì jogging da soli | ma vicino casa Stop al

Agenzia_Ansa : #COVID-19 'Il 25 aprile e il 1 maggio #picnic solo in casa, niente #grigliata con gli amici': così il governatore d… - PagellaPolitica : #Salvini non sembra raccontarla giusta sui #tamponi per il #covid_19italia(non) fatti in #Lombardia e #Veneto. Ecc… - stanzaselvaggia : Oltre a non aver spiccato per lungimiranza nel contenimento Covid. - zazoomblog : Covid-19 in Veneto lockdown soft. Zaia: «Sì al jogging da soli ma vicino casa. Stop al limite minimo di 200 metri»… - Mariani71Davide : @matteorenzi @sole24ore Mi sembra che ognuno vada a braccio, mi spiego meglio:” il federalismo regionale ha toppato… -

Covid Veneto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Veneto