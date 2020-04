Covid-19, 32 tamponi positivi a Villa Maria Eleonora (Di lunedì 13 aprile 2020) A Villa Maria Eleonora salgono a 32 le persone positive al Coronavirus tra pazienti e personale. Si tratta della clinica di viale Regione Siciliana in cui nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Coronavirus. Sono oltre 200 i tamponi eseguiti. Circa 50 ai pazienti e 150 tra medici, infermieri e personale sanitario. I tamponi positivi al Covid-19 sono in tutto 32 come ha riferito l’Asp di Palermo che segue l’andamento epidemiologico dell’infezione nel capoluogo e in provincia. Una signora di 74 anni che era stata ricoverata nella clinica è stata la prima ad essere trasferita a Partinico. Trasferiti in altre strutture anche altri pazienti positivi. I pazienti positivi sono stati trasferiti negli ospedali Cervello, Partinico e Civico. Alcuni dipendenti si trovavano a casa e altri sono stati trasferiti al albergo Covid San Paolo Palace. La Regione ... Leggi su direttasicilia Covid - oggi in Campania meno positivi e meno tamponi

Covid-19 - tre tamponi positivi nel salernitano ieri : i dati nei comuni

Covid-19 - il direttore di Focus guarisce e accusa : “Non fanno i tamponi” (Di lunedì 13 aprile 2020) Asalgono a 32 le persone positive al Coronavirus tra pazienti e personale. Si tratta della clinica di viale Regione Siciliana in cui nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Coronavirus. Sono oltre 200 ieseguiti. Circa 50 ai pazienti e 150 tra medici, infermieri e personale sanitario. Ial-19 sono in tutto 32 come ha riferito l’Asp di Palermo che segue l’andamento epidemiologico dell’infezione nel capoluogo e in provincia. Una signora di 74 anni che era stata ricoverata nella clinica è stata la prima ad essere trasferita a Partinico. Trasferiti in altre strutture anche altri pazienti. I pazientisono stati trasferiti negli ospedali Cervello, Partinico e Civico. Alcuni dipendenti si trovavano a casa e altri sono stati trasferiti al albergoSan Paolo Palace. La Regione ...

Corriere : Il Piemonte e lo studio sulla risposta al Covid: «Senza tamponi, saturate le terapie intensive» - zaiapresidente : ?? Ecco la nuova macchina olandese la cui installazione è terminata oggi in Azienda Ospedaliera di Padova. Essa gara… - PagellaPolitica : #Salvini non sembra raccontarla giusta sui #tamponi per il #covid_19italia(non) fatti in #Lombardia e #Veneto. Ecc… - Dario14000911 : RT @PatriziaRametta: TAMPONI GIA' INFETTATI DI COVID???? CRIMINALI PERVERSI........ PER POTERCI VAC CINARE TUTTI.... MA VIENE A GALLA TU… - SSaponelli : RT @MinutemanItaly: Dal TG3 Campania, poco fa, ieri 1300 tamponi eseguiti in tutta la regione, e solo 63 esiti positivi. Sessantatre. Non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi "Tamponi negativi, poi la febbre. Temo di aver preso il Covid" Ottopagine Emergenza Covid, per la prima volta nessun nuovo contagio nel Teramano (ma solo perché l'Izs ieri non ha eseguito analisi)

Ieri infatti non hanno lavorato i laborastori dell'Izs di Teramo, che si occupano principalmente dei tamponi di Teramo e L'Aquila. I DATI. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, secondo i dati del ...

CORONAVIRUS: DANNI ANCHE A CUORE E CERVELLO, SEGNALATI GELONI SOSPETTI IN BIMBI

Hanno diagnosticato alla donna una rara condizione, l'encefalopatia acuta necrotizzante. La donna, ha riferito il New York Times, è in seguito risultata positiva al tampone per il Covid-19. Questo ...

Ieri infatti non hanno lavorato i laborastori dell'Izs di Teramo, che si occupano principalmente dei tamponi di Teramo e L'Aquila. I DATI. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, secondo i dati del ...Hanno diagnosticato alla donna una rara condizione, l'encefalopatia acuta necrotizzante. La donna, ha riferito il New York Times, è in seguito risultata positiva al tampone per il Covid-19. Questo ...