Coronavirus | De Micheli | nella fase 2 “orari flessibili | soprattutto negli uffici

(Di lunedì 13 aprile 2020) “La2 la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, a oraripubblici. Poi dobbiamo immaginare l’applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime“: lo ha affermato il Ministro dei Trasporti Paola Dea Un giorno da pecora.L'articolo, De2 “oraripubblici” Meteo Web.

Daniele_Manca : Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite - ?@Corriere? - Olisticpuntoit : La notmalità che diventa straordinaria... - susannagira : RT @Daniele_Manca: Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite - ?@Corriere? - ilnautilus : Coronavirus, prorogate al 3 maggio tutte le misure per la riduzione della mobilità delle persone Il nuovo provvedi… - clokemaddy : RT @Daniele_Manca: Coronavirus Brescia, Pietro Severo Micheli: chi è il medico ribelle salva vite - ?@Corriere? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Micheli

Il Sole 24 ORE

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, di concerto col ministero della Salute ... e del trasporto dei passeggeri attraverso i diversi vettori e armatori, per far ...Ma bisognerà aprire, come ha ricordato il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, anche il capitolo trasporti pubblici, non solo per stabilire nuove regole per la sicurezza di lavoratori e ...