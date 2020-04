Call of Duty: Modern Warfare e le playlist che rendono praticamente impossibile giocare alle mappe preferite (Di lunedì 13 aprile 2020) In Call of Duty: Modern Warfare è ora disponibile la Stagione 3, con un Battle Plass che ha portato un sacco di contenuti nuovi tra cui tre mappe. Le nuove mappe sono disponibili attraverso una rotazione delle playlist nella modalità Deathmatch e Domination. Tuttavia facendo ciò la Stagione 3 ha rimosso le playlist delle mappe preferite dai giocatori, rendendo praticamente impossibile sceglierle.E' probabile che Infinity Ward abbia deciso di optare per questa scelta proprio per promuovere le tre nuove mappe inserite con l'ultimo aggiornamento, ma a quanto pare non tutti i giocatori sono fan dei nuovi contenuti. Alcuni hanno provato queste mappe, ma le hanno trovate o troppo grandi o troppo caotiche: purtroppo, anche uscendo e rientrando dalla lobby, sperando di incappare nelle mappe preferite, non ha avuto l'effetto sperato.Persino all'interno di Reddit i fan si ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Warzone protagonista di uno sketch con un improbabile streamer durante il Saturday Night Live

