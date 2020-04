Barcellona | cambia l’organigramma del club | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Con unufficiale ilha annunciato delle modifiche all’interno dell’organigramma blaugrana. I dettagli Con unufficiale ilha informato di aver modificato alcune cariche all’interno dell’organigramma del. Decisione presa dopo le dimissioni di sei dirigenti. Il. «Su proposta del Presidente, Josep Maria Bartomeu, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina di Jordi Moix, in qualità di Vice Presidente per l’Economia e l’equità; Pau Vilanova, come vice presidente istituzionale; Oriol Tomàs, in qualità di vicepresidente dell’area commerciale; Marta Plana, in qualità di segretaria del consiglio di amministrazione; e David Bellver, come tesoriere. Javier Bordas sarà il responsabile della prima squadra di calcio, mentre Xavier Vilajoana ...