Strage di migranti in mare | Sea Watch | lasciati morire soli a Pasqua

(Di domenica 12 aprile 2020) Seain un tweet parla di quattro gommoni alla deriva con 250a bordo. Uno si sarebbe rovesciato e ci sarebbero molte vittime. Per i 156 della Alan Kurdi pronta la nave quarantena. Poi trasferiti in Germania. La notizia non è ancora stata ufficializzata dalle autorità, ma le informazioni più che fondate che … L'articolodiin, Seaproviene da www.meteoweek.com.

albertocaldana : Strage di migranti tra Malta e Tripoli: 'Lasciati morire dall'Europa a Pasqua' - - Etya73 : RT @ilriformista: La @SeaWatchItaly denuncia una 'strage silenziosa' nel Mediterraneo - niegotiziana : RT @Affaritaliani: Strage di migranti tra Malta e Tripoli: 'Lasciati morire dall'Europa a Pasqua' - Affaritaliani : Strage di migranti tra Malta e Tripoli 'Lasciati morire dall'Europa a Pasqua' - Affaritaliani : Strage di migranti tra Malta e Tripoli: 'Lasciati morire dall'Europa a Pasqua' -

Ultime Notizie dalla rete : Strage migranti

Affaritaliani.it

Era stata la stessa Sea Watch a chiedere l'intervento del Commissario europeo per i diritti umani 'per chiarire che i diritti delle persone salvate in mare devono essere garantiti a prescindere da qua ...Peraltro ci sono migranti sbarcati senza un posto e altri in arrivo tanto che una tragedia si è consumata nelle scorse ore “Una soluzione adeguata per gestire in sicurezza l’arrivo di migranti ...