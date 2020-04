Porti chiusi, ma i migranti sbarcano a Pozzallo (Di domenica 12 aprile 2020) Il Governo ha chiuso i Porti, ma gli sbarchi di migranti in fuga da guerre e povertà continuano senza sosta. Nei giorni scorsi si erano già levati segnalazioni, appelli e richieste di aiuto da Lampedusa e Porto Empedocle.Stamane, nel giorno di Pasqua, a Pozzallo sono arrivate circa cento persone provenienti con molta probabilità dalla Libia. In gran parte uomini, ma c’erano anche bambini - stipati in un gommone che avrebbe potuto portane al massimo la metà. Roberto Ammatuna lo definisce “uno sbarco autonomo, la strategia nuova dei trafficanti della morte”. Raggiunto al telefono da HuffPost mentre, sulla banchina del porto, sta assistendo all’intervento predisposto per far attraccare l’imbarcazione e portare in salvo i migranti, il sindaco denuncia “una situazione che potrebbe diventare ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Ong Mediterranea : “Porti chiusi? Si possono conciliare salute pubblica e dovere morale di salvare vite. Scelta governo terribile”

PORTI CHIUSI AI MIGRANTI/ La mossa dell’Italia per forzare la Merkel sugli Eurobond

