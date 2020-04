La figlia di Salvini e quell’uomo cattivo che ce l’ha con papà (Di domenica 12 aprile 2020) «Guardi, non perdo tempo a far polemiche, mia figlia ieri sera mi ha chiesto “Papà ma perché quel signore in televisione ce l’ha con te, ti attacca e ti insulta?” e io le ho detto “Lascia stare, è Pasqua, si perdona»: Matteo Salvini ieri è riuscito nell’impresa di infilare la figlia Mirta nella polemica con Giuseppe Conte sulle bufale sul MES dette da lui e Giorgia Meloni riguardo le presunte (e mai accadute) attivazioni del Meccanismo Europeo di Stabilità di cui i due attraverso le loro pagine facebook lo hanno accusato. Non è la prima volta che Salvini usa i figli per fare propaganda elettorale e già in un’altra occasione la bambina, secondo i suoi racconti, gli aveva chiesto perché quel cattivone di Conte ce l’aveva con lui. Segno che la ragazzina è sveglia e ... Leggi su nextquotidiano Salvini : “Mia figlia mi ha chiesto ‘perché quel signore ce l’ha con te e ti insulta?'”

