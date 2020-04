F1 | I grandi sorpassi | Nelson Piquet e l’incredibile “drifting” su Senna a Budapest ’86

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Uno dei piùdella storia della Formula 1 ha per protagonisti due fuoriclasse brasiliani che, per onor di cronaca, si detestavano a morte. Parliamo die Ayrton. Il sorpasso in questione si è verificato nello storico Gran Premio d’Ungheria 1986, entrato negli annali come la prima gara del Circus disputata oltrecortina e “benedetta” da questa manovra spettacolare., agosto 1986. La città è in subbuglio poiché, sul nuovissimo tracciato denominato Hungaroring, arriverà la Formula 1. La “Guerra Fredda” è agli sgoccioli e nell’impero comunista ormai si stanno verificando le prime aperture al mondo occidentale, pertanto l’approdo del Circus in Ungheria è un vero e proprio evento. Il Gran Premio si disputa di fronte a una folla oceanica di 200.000 ...