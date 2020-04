Coronavirus, calano i contagi: 431 morti nelle ultime 24 ore, è il dato più basso dal 19 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) calano ancora i ricoveri per Coronavirus in Italia, quasi 300 in meno rispetto a ieri, mentre continua a scendere il numero dei malati in terapia intensiva: sono 3.343, -38 in 24 ore. I nuovi positivi accertati sono 1.984, i guariti 1.677, e se resta alto il numero dei decessi, 431 in 24 ore, si tra Leggi su iltempo LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calano i ricoveri nel Bel Paese

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Calano i ricoverati - 1677 guariti - 431 morti : si sente la flessione in Italia

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calano i ricoveri in Italia - 431 morti e 1677 guariti (Di domenica 12 aprile 2020)ancora i ricoveri perin Italia, quasi 300 in meno rispetto a ieri, mentre continua a scendere il numero dei malati in terapia intensiva: sono 3.343, -38 in 24 ore. I nuovi positivi accertati sono 1.984, i guariti 1.677, e se resta alto il numero dei decessi, 431 in 24 ore, si tra

Corriere : ?? A Milano i contagi non calano, sono il doppio di ieri - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi aumentano di 1.996 rispetto a ieri. Incremento delle vittime di 619. Calano ancora terapie… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, a #Milano contagi non calano, il doppio di ieri. Gallera: 'Non rilassiamoci' #ANSA - pirolini : RT @Agenzia_Ansa: Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, si potrebbe valutare di posporre la riapertura… - La_Mariucha : RT @RaiNews: #Coronavirus, #Gallera: 'In #Lombardia calano casi positivi, decessi e ricoveri'. I morti nelle 24 ore sono stati 110. Giù anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano Coronavirus: Calano morti e ricoveri 'Il trend ormai è affidabile' - Salute & Benessere Agenzia ANSA Coronavirus Pesaro Urbino 12 aprile, altri 8 morti ma calano i contagi

I dati resi noti oggi da Gores regionale indicano 19 nuovi casi di positività (92 nelle Marche dopo l'esame di 997 tamponi). Leggi anche Il bilancio in regione I morti per coronavirus nella nostra ...

Coronavirus in Italia: calano morti e ricoveri. “Trend ormai affidabile”

ROMA. – Nella prima Pasqua assolata ma da reclusi per l’emergenza coronavirus, l’Italia sembra finalmente respirare un po’. Diminuiscono i malati in terapia intensiva e pure le vittime. E per entrambi ...

I dati resi noti oggi da Gores regionale indicano 19 nuovi casi di positività (92 nelle Marche dopo l'esame di 997 tamponi). Leggi anche Il bilancio in regione I morti per coronavirus nella nostra ...ROMA. – Nella prima Pasqua assolata ma da reclusi per l’emergenza coronavirus, l’Italia sembra finalmente respirare un po’. Diminuiscono i malati in terapia intensiva e pure le vittime. E per entrambi ...