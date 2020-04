Andrea Bocelli in concerto per Pasqua | la diretta streaming – VIDEO

(Di domenica 12 aprile 2020) Ildiper, indal Duomo di Milanoha deciso di fare un grande regalo ai milanesi e agli italiani in occasione di. Un-evento, indal Duomo di Milano, dove il popolare cantante lirico, in occasione della, si esibirà a partire dalle ore … L'articoloinper: laproviene da www.inews24.it.

erenerdemnet : Andrea Bocelli, TR 8PM.. youtube/ANDREABOCELLI - ComuneMI : ??#BuonaPasqua a tutti voi! Vi ricordiamo che stasera alle 19 Andrea Bocelli si esibirà nel Duomo di Milano in conce… - Agenzia_Ansa : Andrea Bocelli canta nel Duomo di Milano: 'Il mio obiettivo è pregare insieme' #ANSA - MerelHessing : Vanavond 19u Andrea Bocelli live ?? - Lopinionista : Il concerto di Pasqua di Andrea Bocelli in diretta [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli

Lo farà anche nel giorno di Pasqua, con uno speciale concerto di Andrea Bocelli, intitolato appunto "Music for Hope". Il tenore toscano si esibisce nel Duomo di Milano, accompagnato dall'organista ...È quasi tutto pronto per il grande evento speciale che Andrea Bocelli terrà nel Duomo a Milano per la domenica di Pasqua. Il tenore si esibirà da solo, su invito della città e della Cattedrale, grazie ...