In Italia contagi in aumento (a Milano raddoppiati in un giorno). 619 morti in 24 ore (Di sabato 11 aprile 2020) Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi in Italia in conferenza stampa. I dati sono in aumento. Oggi +1996 i positivi (totale 100.269). Ancora 619 morti in 24 ore. I decessi in Italia sono adesso 19.468. Le terapie intensive si alleggeriscono ancora con -116 persone ricoverate nei reparti. I guariti aumentano di +2079. Dati in aumento anche in Lombardia, come dettagliato dall’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nel pomeriggio. +1544 contagi su 9977 tamponi (ieri erano +1246). Crescono anche i morti. Oggi altri 273 cittadini lombardi hanno perso la vita. La Lombardia conta adesso 10511 vittime. Le terapie intensive liberano 28 posti. Preoccupano i dati di Milano, raddoppiati rispetto a ieri. In conferenza stampa, con Borrelli, oggi era presente Alberto Villani, presidente della Società Italiana di ... Leggi su ilnapolista LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Rispetto a ieri 4694 nuovi contagi - 100269 ammalati in Italia

