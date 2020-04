Coronavirus Palermo, uomo in spiaggia allontanato da elicottero – VIDEO (Di sabato 11 aprile 2020) Nonostante le restrizioni per il Coronavirus, c’è gente che ancora agisce in libertà. A Palermo, un uomo in spiaggia è stato allontanato da elicottero In Italia, la situazione relativa al Coronavirus continua ad essere decisamente molto preoccupante. Con un nuovo decreto legge firmato ieri, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa la proroga … L'articolo Coronavirus Palermo, uomo in spiaggia allontanato da elicottero – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - prende il sole in spiaggia a Palermo : beccato e allontanato dall’elicottero dei carabinieri

Coronavirus : Palermo - Ordine medici consegna mascherine a medici

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Palermo Coronavirus, in Sicilia scoperti 70 nuovi contagiati: aumentano però i guariti (+35) PalermoToday "Mai mollare, solo uniti si rinasce"

Io sono nato nel privilegio, sono nato più fortunato di tanti altri, il mio Covid 19 è un Covid da privilegiato ... da Torino in Lombardia, Napoli, Palermo, Calabria. Lo stiamo facendo adesso con ...

Il presidente dell'aeroporto di Trieste: «Voli nazionali al via non prima di metà giugno»

I primi voli post Coronavirus potrebbero decollare a metà giugno dall’aeroporto di Trieste, con mete esclusivamente domestiche, potenziate rispetto all’offerta dei mesi ...

