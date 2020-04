Coronavirus in Lombardia | chiuse librerie e cartolerie Fontana anticipa la cassa

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 11 aprile 2020) La Regionecontinua ad operare in controtendenza rispetto al governo. Nonostante il via libera nell’ultimo decreto del presidente Giuseppe Conte alla riapertura di, la giunta di Attilioha decretato ancora il lockdown per queste attività. Il governatore ha inoltre criticato i ritardi di Roma, con cui è in rotta anche per le decisioni sulle zone rosse, dichiarando che la Regione anticiperà laintegrazione. I dati delinNella conferenza stampa di oggi, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha illustrato gli ultimi dati sulla situazione del contagio diin. I dati “non ci consentono di rilassarci“, ha dichiarato l’assessore: ci sono 57.592 positivi, in linea con i giorni precedenti. I tamponi effettuati oggi sono 9.997, in aumento, ...