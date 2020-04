Coronavirus, gli Usa superano l’Italia per numero di vittime. Nel Regno Unito 917 decessi in 24 ore (Di sabato 11 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono più di 100mila i morti nel mondo per il Coronavirus. Quasi 1 milione e 700mila le persone colpite, secondo i dati della John Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito, seguito da Spagna e Italia. Usa Ansa La fossa comune di Hart Island (New York)Il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti avrebbero superato quelli in Italia. Bloomberg stima che i morti negli Usa siano 19.563: circa 100 in più rispetto all’Italia dove, stando ai dati della Protezione Civile dell’11 aprile, i decessi per Covid hanno raggiunto quota 19.468. Il Washington Post invece parla di 19.424 decessi negli Usa, quindi leggermente di meno rispetto all’Italia. I dati della John Hopkins sono ancora fermi al dato di 18.693 decessi negli Stati Uniti. Se le ... Leggi su open.online Coronavirus - la quarantena svuota le città e gli animali se ne impossessano : scimmie si tuffano in piscina

Coronavirus, gli auguri di Mattarella: «Anch'io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio adesso» – Il video

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che le misure restrittive per contenere il contagio di coronavirus sono prorogate “fino al 3 maggio”. “Se cedessimo adesso – ha detto il ...

Scoperti otto infetti in una casa di riposo di Marano

I sanitari dell'Asl Napoli 2 Nord hanno rilevato otto casi positivi al Coronavirus in una casa di riposo privata di Marano. Gli ospiti sono stati trasferiti presso i reparti ospedalieri Covid-19. Ieri ...

