Coronavirus, Arcuri “Non siamo fuori dal tunnel, niente sciocchezze” (Di sabato 11 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo un appello ancora piu' accorato del solito ai nostri cittadini, nei prossimi giorni, domani sara' Pasqua e lunedi' sara' Pasquetta, non fate sciocchezze, continuate e se possibile rafforzate il convincimento di seguire le previsioni che vi abbiamo dato. Non uscite, continuate a seguire i comportamenti che avete responsabilmente tenuto fino ad oggi, usate il cervello e il vostro enorme senso di responsabilita'”. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. “Il virus non e' stato ancora sconfitto, e' ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada – ha ribadito – ma non siamo alla fine del tunnel, anzi la fine del tunnel e' ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa e state attenti. Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Arcuri : non fate sciocchezze a Pasqua. L’emergenza sarà alle nostre spalle solo col vaccino

ROMA (ITALPRESS) – "Rivolgo un appello ancora piu' accorato del solito ai nostri cittadini, nei prossimi giorni, domani sara' Pasqua e lunedi' sara' Pasquetta, non fate sciocchezze, continuate e se possibile rafforzate il convincimento di seguire le previsioni che vi abbiamo dato. Non uscite, continuate a seguire i comportamenti che avete responsabilmente tenuto fino ad oggi, usate il cervello e il vostro enorme senso di responsabilita'". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. "Il virus non e' stato ancora sconfitto, e' ancora tra noi anche se siamo sulla buona strada – ha ribadito – ma non siamo alla fine del tunnel, anzi la fine del tunnel e' ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa e state attenti. Metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando ...

