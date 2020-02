Sorteggi ottavi Europa League: Inter e Roma in attesa dell’avversario (Di venerdì 28 febbraio 2020) Nonostante il rinvio del match di ritorno di Eintracht e Salisburgo che si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18:00 ci saranno oggi alle 13 a Nyon i Sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. Roma e Inter le italiane impegnate nelle gare che sigiocheranno tra giovedì 12 marzo e gioved’ 19 marzo. Sorteggio ottavi Europa League 2020 Sono 16 le squadre qualificate agli ottavi di Europa League. Tra le tante ci sono le italiane Roma e Inter. Sorteggio Europa League, le squadre Ajax (Olanda) Arsenal (Inghilterra) Basilea (Svizzera) Benfica (Portogallo) Braga (Portogallo) Celtic (Scozia) Espanyol (Spagna) Gent (Belgio) Inter (Italia) Istanbul Basaksehir (Turchia) LASK (Austria) Malmoe (Svezia) Manchester United (Inghilterra) Porto (Portogallo) Salisburgo (Austria) Siviglia (Spagna) Sorteggi Europa League, non teste di serie: Basila (SUI) Copenhagen (DEN) Getafe (ESP) Inter ... Leggi su ilnapolista

