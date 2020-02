Venne uccisa dal marito dopo 12 richieste d'aiuto: "I figli restituiscano i soldi" (Di martedì 11 febbraio 2020) Sofia Dinolfo In primo grado i figli, due minorenni e un maggiorenne, avevano ottenuto 250mila euro a causa del mancato intervento dello Stato a tutelare la loro mamma. Ora la Cassazione li rivuole indietro Chiedono giustizia rimettendosi nelle mani dei giudici della Cassazione i figli di Marianna Manduca, la donna uccisa nel giugno del 2007 dal marito Saverio Nolfo. I ragazzi, di cui un maggiorenne e due minorenni, a seguito della morte della mamma e dell’arresto del padre, condannano a 21 anni di carcere, sono stati adottati dal cugino della vittima, Carmelo Calì con la moglie. I tre orfani, nel corso di un processo alquanto complicato, hanno ottenuto in primo grado un risarcimento di 250mila euro da parte dello Stato. La somma in questione è stata utilizzata dai genitori adottivi per realizzare un B&B che ha consentito ai ragazzi di poter crescere, studiare ed essere ... ilgiornale

