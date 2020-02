“Stop”. UeD, la decisione di Gemma Galgani arriva all’improvviso. E Tina ‘si rivolta’ (Di martedì 11 febbraio 2020) Puntata ancora una volta bollente al trono over. Al centro, ancora una volta, Gemma Galgani. La dama torinese è stata presa di mira da Tina Cipollari, in un siparietto che ormai va avanti da anni. Proprio Gemma Galgani era stata il punto di partenza con Maria De Filippi che aveva mandato in onda un rwm che la riguarda. Il filmato mostra la dama torinese molto euforica dopo la scorsa puntata, durante la quale ha ballato con i professionisti di Amici. Non solo, Gemma ricorda anche alcuni suoi ex fidanzati e ovviamente non manca l’opinione di Tina Cipollari, che non perde tempo ad attaccarla. In studio, la Galgani ha poi un confronto con Emanuele. I due hanno trascorso la serata precedente insieme e oggi raccontano di essersi scambiati tre baci. Uno tra questi sarebbe stato per la dama torinese troppo ‘umido’, tanto che non sarebbe riuscita a gradirlo. Continua dopo la foto Gemma Galgani, ... caffeinamagazine

“Stop” UeD Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Stop” UeD