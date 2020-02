“Record di dirigenti Rai all’Ariston con parenti e staff”, il Pd contro Salini. Si muove il collegio sindacale (Di martedì 11 febbraio 2020) Duro attacco del Pd a Salini: “A Sanremo record di dirigenti Rai con parenti e staff. Chi li ha autorizzati?”. La replica della Rai. ROMA – E’ il Sanremo delle polemiche. L’ultimo attacco è stato fatto dal Pd a Salini sul presunto record dei dirigenti della Rai con parenti e staff all’Ariston. “Presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione al ministro dell’Economia – ha precisato Michele Bordo in una nota citata da Repubblica – per sapere se è a conoscenza, e se non ritiene di intervenire sull’azienda visto il record dei dirigenti in trasferta de i relativi costi. Chi li ha autorizzati? Quanto hanno speso? Il bilancio di viale Mazzini segna meno 65 milioni di euro“. Il Pd attacca: “Quella di Salini non è una presenza sobria” La presenza ‘fissa’ di Salini a Sanremo è ... newsmondo

paolomosanghini : Tra dirigenti e collaboratori la Rai Ha mandato a Sanremo 634 persone. Ecco spiegato il record di ascolti. #Sanremo2020 - Lettera43 : Dal record di presenze aziendali, circa 600 tra dirigenti e parenti, all'ambiguità del sponsor unico del Festival.… - kontross : Sanremo, il Pd contro Salini: 'Record di dirigenti Rai in trasferta con parenti e staff. Chi li ha autorizzati?' -… -