Prescrizione, Zingaretti: “Salvini, Meloni e Berlusconi stanno zitti, perché qualcun altro sta facendo opposizione. Situazione insopportabile” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Io capisco che i sondaggi vanno male, ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani e non a se stessi”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma della Regione Lazio parlando della posizione di Italia Viva sulla Prescrizione. “Vedo che Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno stanno zitti, forse perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd, ma per gli italiani, che chiedono un governo di persone serie”. Mozione di sfiducia a Bonafede? “C’era una volta una bella trasmissione di Arbore, con il grande comico Catalano… se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli ... ilfattoquotidiano

repubblica : Prescrizione, Zingaretti attacca Italia Viva: 'Dicevano di essere moderati: sono diventati estremisti che fanno un… - bobogiac : Sentire Zingaretti ribadire che Conte, per il quale la distinzione tra giustizialisti e garantisti è una contrappos… - apavo75 : RT @mariamacina: Le bugie di Zingaretti sui sondaggi Secondo il segretario del Pd tutta la iniziativa di Italia Viva sulla prescrizione sar… -