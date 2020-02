Joaquin Phoenix Conquista il Premio Oscar 2020 e Denuncia Tutte Le Cattiverie che Subiscono gli Animali (Di martedì 11 febbraio 2020) Joaquin Phoenix vince il Premio Oscar come miglior attore protagonista del film Joker di Todd Phillips, visibilmente emozionato e commosso coglie l’occasione per divulgare un messaggio importante in difesa degli animali e di condannare Tutte le ingiustizie commesse nei loro riguardi. L’attore ha Denunciato Tutte le ingiustizie che avvengono non solo tra esseri umani, ma fra Tutte le creature e che non debba esserci in nessun modo alcuna disuguaglianza, non bisogna essere egoisti ai danni di qualcun altro, per la prima volta agli Oscar viene trattato un tema così importante come quello dei diritti degli animali. L’attore era tra i favoriti per cui, tale Premio non era inaspettato. L’artista da anni è impegnato in campagne di difesa nei confronti degli animali e di salvaguardia ambientale per cui invita a non commettere errori di egoismo e egocentrismo, ... youreduaction

