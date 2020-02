Grande Fratello Vip | Barbara Alberti abbandona: le parole di Signorini (Di martedì 11 febbraio 2020) Grande Fratello Vip | Barbara Alberi ha scelto di abbandonare di nuovo la casa più spiata d’Italia. Nemmeno le parole di Alfonso Signorini l’hanno tranquillizzata Barbara Alberti, durante il momento dedicato alle nominations del Grande Fratello Vip, ha annunciato di voler ancora una volta abbandonare il gioco. A nulla sono servite le parole di Alfonso … L'articolo Grande Fratello Vip Barbara Alberti abbandona: le parole di Signorini è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - GrandeFratello : Pietro, il fidanzato di Antonella Elia questa sera entrerà in Casa. Troverà il modo di giustificare le foto che la… - GrandeFratello : Preparatevi: dopo stasera la Casa di #GFVIP non sarà più la stessa. Su #Canale5, in streaming su @MediasetPlay e su… -