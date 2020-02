GF Vip, Elga enardu pronta a entrare nella casa: “Serena deve sapere qualcosa” (Di martedì 11 febbraio 2020) Chiamatelo affare di famiglia: sulla storia d’amore tra Serena enardu e Pago tutti stanno dicendo la loro, in primis ex mogli, figli, fratelli e sorelle. Potrebbe dunque non stupisce il fatto che anche Elga enardu sia pronta a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Eppure, le cose non stanno come sembrano: a differenza di Pedro Settembre, fratello di Pago entrato nella casa più spiata d’Italia durante la decima puntata, la gemella di Serena enardu ha bisogno di entrare in contatto con lei per dirle qualcosa che riguarda la sua famiglia. Sui suoi canali social, infatti, Elga ha dichiarato di essere molto triste nel vedere Serena preoccupata per le condizioni di salute del padre, che già da prima del suo ingresso in casa stava vivendo un periodo non esattamente roseo. Elga ha sottolineato le difficoltà di vivere separata dalla sorella con cui ha sempre condiviso tutto e ... dilei

