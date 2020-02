Cannavaro sullo scudetto: «Juve, ma come difendi? Inter, Conte è un valore aggiunto» (Di martedì 11 febbraio 2020) Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco cosa ha detto l’ex difensore Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della lotta scudetto che si sta vivendo in Serie A. Ecco le parole dell’ex difensore. SARRI – «Le caratteristiche dei giocatori sono diverse. E sono convinto che Maurizio dopo l’esperienza in Premier, al Chelsea, sia maturato e sappia gestire meglio tutti i campioni che ha. Rispetto al passato, però, la Juve sta subendo troppi gol. Anche i due presi a Verona denotano limiti nella fase difensiva. Capisco che per chi vince da anni in Italia sia più difficile restare concentrati al Bentegodi, rispetto al Bernabeu. Ma bisogna cambiare questi numeri. Per il campionato, ma soprattutto per la Champions: se subisci tanto in fondo non ci arrivi. Ma sono convinto che con il rientro di ... calcionews24

Cannavaro sullo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cannavaro sullo