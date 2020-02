Biasin: Il problema della Juve non è Maurizio Sarri, ma «Sarri abbandonato a se stesso» (Di martedì 11 febbraio 2020) “Il problema della Juve non si chiama Maurizio Sarri, anche se lo pensano in molti. Il problema della Juve si chiama «Sarri abbandonato a se stesso»”. Lo scrive Fabrizio Biasin su Libero. E nello specifico indica il nodo negli acquisti sul mercato estivo, non funzionali alla Juventus. Rabiot, de Ligt, Ramsey, Demiral, Danilo. Hanno brillato poco, qualcuno, complice gli infortuni, è stato anche impiegato poco. “Il mercato estivo della Juve fino a questo momento non ha funzionato e questa non è una colpa del tecnico, semmai di chi ha scelto giocatori potenzialmente bravi ma poco funzionali. Per essere un titolare della super Juve non basta essere “potenzialmente bravi”, serve molto di più”. La Juventus, al momento, si aggrappa solo a Ronaldo, scrive Biasin, che ha firmato 15 degli ultimi 21 gol dei bianconeri in campionato. E’ troppo poco. La squadra resta ... ilnapolista

