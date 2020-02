Andria, rubava gli anelli ai pazienti: arrestato infermiere (Di martedì 11 febbraio 2020) Emanuela Carucci L'uomo approfittava dello stato di incoscienza dei pazienti che giungevano al pronto soccorso per sottrarre loro gli anelli di oro per poi rivenderli rubava gli anelli di oro ai pazienti in stato di incoscienza mentre era di turno al pronto soccorso dell'ospedale civile "Lorenzo Bonomo" di Andria, in Puglia. Per questo un infermiere, un uomo di 47 anni originario di Minervino Murge, un Comune della provincia Bat (Barletta - Andria - Trani), è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato questa mattina. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Ora l'uomo dovrà rispondere dell'accusa di furto. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo pugliese. L'attività ... ilgiornale

