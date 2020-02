Ama: utenze non domestiche e scuole monitorate costantemente (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma – Ama effettua “in modo costante controlli volti a verificare l’andamento del servizio di raccolta differenziata presso tutte le utenze non domestiche, scuole comprese”. “Questi controlli hanno lo scopo di accertare, oltre al corretto conferimento da parte delle utenze, il regolare espletamento del servizio da parte dei prestatori. Tutti gli istituti scolastici vengono quotidianamente monitorati, sia nella pulizia delle aree esterne che nella verifica del servizio di raccolta all’interno dei plessi”. Lo comunica Ama in una nota in riferimento a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa. “Quando, a valle della verifica, vengono riscontrati standard difformi o comunque non coerenti con quanto previsto nel capitolato di gara l’azienda provvede ad elevare delle sanzioni. Nei casi in cui e’ il personale Ama ad ... romadailynews

