Adele “irriconoscibile” all’afterparty degli Oscar con 45 chili in meno (Di martedì 11 febbraio 2020) Troppo magra, troppo grassa, hanno tutti sempre qualcosa da ridire sull’aspetto fisico di Adele, ma le immagini dell’afterparty degli Oscar 2020 parlano chiaro. Adele ha perso 45 chili e sta prendendo in mano la sua vita dopo il divorzio dal marito Simon Konechi. Le pressioni che l’hanno tanto fatta soffrire in passato continuano con insistenza a infierire sulla sua vita e TMZ si chiede se un giorno il pubblico non avrà più niente da ridire su di lei e sulla sua forma fisica. Nell’afterparty Adele appare trasformata: sfoggia un abito animalier, il trucco che evidenzia gli occhi da gatta e un fisico invidiabile. Una fonte vicina alla cantante ha rivelato a People: “Era sempre la stessa ma, al tempo stesso, era così diversa. Bella, ma quasi irriconoscibile”. A testimoniare il cambiamento di Adele, che in questi mesi ha perso circa 45 chili, arriva una foto postata dalla ... tpi

