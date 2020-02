A Roma sono state arrestate 38 persone accusate di far parte di un’associazione a delinquere guidata da un ex membro della Banda della Magliana (Di martedì 11 febbraio 2020) Martedì mattina c’è stata un’operazione dei carabinieri di Roma che ha portato all’arresto di almeno 38 persone, accusate a vario titolo di far parte di un’associazione a delinquere con a capo Salvatore Nicitra, un ex boss della Banda della Magliana, organizzazione ilpost

