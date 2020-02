Realtà virtuale: l’abbraccio della madre alla figlia morta -VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un VIDEO che è come un pugno allo stomaco. La commozione di una madre che riabbraccia la figlia morta, lascia senza fiato Il miracolo compiuto dalla Realtà virtuale (foto web) Quando la tecnologia fa miracoli. E’ il caso di una madre, Jang, che è riuscita a riabbracciare la figlia tre anni dopo la sua morte grazie a un visore VR, all’interno di un vero e proprio ambiente digitale creato per il documentario “I met you” dell’emittente sudcoreana Munhwa Broadcasting. Non c’è dolore più atroce al mondo della perdita di una persona cara, addirittura del proprio figlio, specie se si tratta di una bellissima bambina di 7 anni scomparsa in seguito a un male incurabile. E così, il sogno di una mamma sudcoreana di rivedere la figlia, di nome Nayeon, scomparsa prematuramente si realizza attraverso la Realtà virtuale. POTREBBE ... chenews

