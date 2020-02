Polenta ricetta veloce e facile da fare morbida e cremosa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ingredienti per 4 persone Preparare l’impasto della Polenta non richiede un grosso dispendio economico poiché le materie prime sono davvero facili da trovare e non necessita di tantissimi ingredienti per la sua realizzazione. Farina di mais 500 g Acqua 2 l Olio extravergine di oliva bio Natura Felice 15 g Sale grosso 1 cucchiaio Preparazione Far bollire due litri d’acqua Aggiungete il sale e la farina Mescolate l’impasto in modo continuativo Fate cuocere a fuoco lento Spostate la Polenta su un tagliere Per cucinare la Polenta, munitevi di una bella pentola capiente e dal fondo spesso. Mettetela sui fornelli con i due litri di acqua che porterete ad ebollizione. Una volta arrivati a temperatura, aggiungete il sale e aggiungete la farina mentre mescolate con una cucchiarella di legno oppure, per i più attrezzati, con il bastone apposito in legno con cui ... velvetgossip

