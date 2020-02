Plastica, migliaia di tonnellate di rifiuti italiani mandati illegalmente in Malesia (Di lunedì 10 febbraio 2020) migliaia di tonnellate di rifiuti di Plastica sono stati trasportati illegalmente dall’Italia alla Malesia: l’inchiesta di Greenpeace Oltre 1300 tonnellate di rifiuti di Plastica sono state trasportate illegalmente dall’Italia alla Malesia. Questo dato, tra l’altro, si riferisce solo ai primi 9 mesi del 2019. A far emergere tutto ciò è un’inchiesta di Greenpeace Italia che … L'articolo Plastica, migliaia di tonnellate di rifiuti italiani mandati illegalmente in Malesia proviene da www.inews24.it. inews24

